Обзор иноСМИ: «дряхлеющий» Байден и алкогольный кризис Японии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Дряхлеющий» Байден как олицетворение США

Автор The Nation Том Энгельхардт заявил, что «дряхлеющий» президент США Джо Байден олицетворяет собой общий упадок страны. Энгельхардт отметил, что не находит ничего странного в том, что 79-летний Байден, самый старый президент в истории США, возможно, снова баллотируется в 2024 году:

«В конце концов, кто не хотел бы попасть в книгу рекордов?».

Журналист отметил, что победа Байдена на следующих выборах была бы «по-своему идеальна»:

«Что может лучше соответствовать Америке в упадке, чем дряхлеющий президент, и чем радикальнее, тем лучше?».

Энгельхардт отметил, что сам всего на год и четыре месяца младше Байдена и поэтому знает, что в этом возрасте «упадок становится вашей второй натурой». Поскольку Байден и его чиновники делают все возможное, работая над воссозданием холодной войны, даже когда их страна начинает трещать по швам, все, что можно сказать, это «добро пожаловать в более паршивую версию прошлого», подчеркнул автор.

В Японии захотели напоить молодежь

Власти Японии хотят, чтобы молодые люди употребляли больше алкоголя, но не знают, как их убедить, рассказал CNN. С начала пандемии японские бары и другие заведения, где продается алкоголь, сильно пострадали от коронавирусных ограничений, что привело к резкому падению продаж и налоговых поступлений от продажи спиртного.

По данным японского министерства экономики, лишь 7,8 процента 20-летних японцев употребляют алкоголь регулярно (около трех раз в неделю). Правительство решило запустите конкурс, чтобы найти новые способы побудить молодых людей пить больше. Кампания «Sake Viva!», проходящая под контролем Национального налогового агентства, предлагает участникам представить идеи по стимулированию спроса на алкоголь среди молодежи - с помощью новых услуг, методов продвижения, продуктов, дизайна и даже методов продаж с использованием искусственного интеллекта.

Кризис закрывает британский бизнес

Британский таблоид Daily Mail рассказал о массовом закрытии предприятий - от пабов и магазинов до бассейнов - из-за кризиса стоимости жизни. Малые предприятия не смогли справиться с растущими счетами за электроэнергию и продукты питания. Сейчас они призывают к немедленному вмешательству правительства.

Владельцы маленьких ресторанов рассказывают, что их счета за энергию растут с 1200 фунтов стерлингов в месяц (86,5 тысячи рублей) до 1800 фунтов стерлингов (почти 130 тысяч), а зимой приблизятся к двум тысячам фунтов стерлингов (около 144 тысяч). Кроме того, с марта 20-литровая бочка растительного масла в стране подорожала примерно с 20 (1,5 тысячи рублей) до 42 фунтов стерлингов (чуть более трех тысяч). Инфляция в Великобритании впервые за 40 лет достигла двузначного числа, составив 10,1 процента. Новое исследование Йоркского университета показало, что 18 миллионов британских семей будут вынуждены сводить концы с концами в случае дальнейшего повышения цен на энергоносители в октябре и январе.

Немецкая разведка обвинила Россию в попытках расколоть Германию

По данным немецкой разведки, Россия пытается разделить общество в Германии с помощью «ложной информации» о дефиците газа. Об этом сообщает Handelsblatt.

Президент Федерального ведомства по защите Конституции Томас Хальденванг заявил, что радикальное меньшинство правых экстремистов и сторонников теорий заговора пытается использовать в своих интересах такие проблемы, как украинский кризис и инфляция. Что еще хуже, по его мнению, - Россия использует кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения немецкого общества.

Le Monde: украинцев обучает ЧВК из США

Частная военная компания (ЧВК) Mozart Group начала обучает украинских военных, рассказала французская газета Le Monde. Названная в противовес российской ЧВК Вагнера эта группа, состоящая из 30 ветеранов элитных войск, проводит гуманитарные миссии и подготовку украинцев, не принимая в боевых действиях непосредственного участия.

Основал Mozart Group Энди Милберн, американский полковник в отставке, 31 год отслуживший в морской пехоте. Он заявил Le Monde, что на Украине ветераны «делают работу, которую не может сделать Вашингтон».

«Пентагон оправдывается, говоря, что он не имеет к нам никакого отношения. Это суровая правда», - подчеркнул Милберн.