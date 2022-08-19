Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа

Бывший премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает необходимым отказаться от газа из России, пока Москва сама не решила прекратить его поставки в страну. Об этом пишет «Прайм».

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Политик в интервью изданию il Foglio подчеркнул, что отказ от российского газа возможен при выполнении ряда условий, в том числе создании терминалов по переработке сжиженного природного газа и заводов по производству энергии из отходов.

«[При условии], что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики», - пояснил Берлускони.

Он также заверил, что в этом случае Италия сумеет «покончить с зависимостью, которая доставляет очевидные проблемы».

Ранее министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что страна уже «беспрецедентным образом ускоряет установку возобновляемых источников энергии». При этом, по его словам, зимой итальянцам все равно придется «экономить энергию», несмотря на то, что более 65% мощностей по хранению газа уже заполнены, а в октябре этот показатель должен достичь 90%.