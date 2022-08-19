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22 минуты назад

Названы вероятные даты визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Lenta.ru

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в начале сентября. Об этом со ссылкой на слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости.

Названы вероятные даты визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ», — сообщил дипломат.

«Посторонние факторы» же могут возникнуть из-за желания Киева помешать миссии МАГАТЭ. «Разумеется Киев не хочет этого визита — придется ж как-то оправдываться потом, говорить, что "все вокруг агенты Кремля"», — заявил постпред России.

При этом Ульянов отметил, что говорить о деталях поездки пока преждевременно.

«Оптимально было бы избрать наиболее безопасный маршрут, и какой-либо связи с суверенитетом, территориальной целостностью Украины это не имеет», — резюмировал дипломат.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о публикации видео с беспилотника, который в настоящее время фиксирует ситуацию вокруг ЗАЭС, в случае чрезвычайного происшествия на объекте.

В мире,Владимир Рогов,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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