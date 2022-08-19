Эрдоган отверг слухи о планах свергнуть Асада в Сирии

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья», — подчеркнул Эрдоган.