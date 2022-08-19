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1 час назад

Эрдоган отверг слухи о планах свергнуть Асада в Сирии

Lenta.ruиещё 3

Анкара не ставит перед собой цель свергнуть президента Сирии Башара Асада с поста главы государства, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит приводит CNN Türk.

Эрдоган отверг слухи о планах свергнуть Асада в Сирии
Фото: ReutersReuters

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер решительно опроверг слухи о притязании Анкары на территории Дамаска, подчеркнув, что Турция выступает за территориальную целостность Сирии. По словам Эрдогана, он поддерживает контакты по Сирии с президентом России Владимиром Путиным.

«Надеемся на принятие в ближайшее время в Сирии новой конституции, что позволит стабилизировать ситуацию и совершить необходимые шаги для решения имеющихся проблем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что из мечетей в регионах на границе с Сирией были сделаны объявления о начале военной операции против курдских военизированных формирований. В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу опроверг сообщения о начале операции, добавив, что говорил по этому поводу с губернатором. Информацию о начале операции не подтвердили и сирийские курды.

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