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29 минут назад

Пока вы спали: В Керчи сработала система ПВО

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Керчи сработала ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Керчи, опасности для жителей и Крымского моста нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Он также отметил, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений не зафиксировано, никто не пострадал, подчеркнул Крючков.

Путин и Си Цзиньпин приедут на саммит G20

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом он заявил изданию Bloomberg.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», — пояснил Джокови.

Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области

Пожар произошел на складе боеприпасов в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Жертв и пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей. В частности, проведена эвакуация из населенных пунктов Солоти и Тимоново.

«Причина пожара устанавливается», - отметил Гладков.

Россия вошла в тройку лидеров по использованию юаня в международных расчетах

По данным системы обмена платежной информацией SWIFT, в июле Россия заняла третье место в рейтинге транзакций с использованием юаня за пределами Китая. На первом месте находится Гонконг, на втором – Великобритания, пишет Forbes.

По сравнению с результатами июня, Россия поднялась на четыре позиции, потеснив Сингапур в тройке лидеров. Ее доля транзакций в юанях составила 3,9%. При этом еще в марте России вообще не было в списке.

Приостановлена публикация данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в России

Портал «Стопкоронавирус» объявил о временной приостановке публикаций данных о коллективном иммунитете в России в связи с необходимостью «разработки новых подходов» и формирования новой методологии расчета. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале портала.

В сообщении подчеркивается, что методика расчета будет корректироваться в связи с «изменением генома вируса, появлением новых геновариантов и сменой их доминирования», а также с учетом показателей так называемого «гибридного иммунитета», который формируется у привитых россиян, перенесших коронавирус в легкой форме.

В мире,Видео,Олег Крючков,Вячеслав Гладков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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