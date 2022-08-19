Politico: Госдеп предостерег Конгресс от признания РФ спонсором терроризма

Госдепартамент дал понять Конгрессу США, что признание России «страной-спонсором терроризма» может обернуться рядом проблем и срывом договоренностей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Politico.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал США и остальных членов G7 внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Он отмечал, что резолюцию на эту тему уже согласовал комитет Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепартаментом.

При этом, по данным источников Politico, представители американского внешнеполитического ведомства сообщили Конгрессу, что, по их мнению, объявление России «страной - спонсором терроризма» поставит под угрозу «зерновую сделку» - возможность судам с зерном покидать украинские порты. На согласование ее «ушли месяцы», напомнило издание.

«Нет никаких гарантий, что Россия выполнит свои обязательства, если Соединенные Штаты нападут на нее напрямую», - отмечается в статье.

Также такое решение сделает невозможной работу американских компаний на российском рынке. Что повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила ранее американских политиков, что объявление России «страной — спонсором терроризма» будет означать полное прекращение отношений между Москвой и Вашингтоном.