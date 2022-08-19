США поставили Северную Корею перед выбором

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что перед Северной Кореей стоит выбор - перейти к прямому диалогу с Вашингтоном или столкнуться с усилением сдерживания. Расшифровка брифинга Прайса опубликована на сайте Госдепа.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что США предпочитают подход диалога и дипломатии.

«Мы стремимся принять участие в диалоге - прямом диалоге с КНДР - в качестве средства для достижения нашей общей цели полной денуклеаризации Корейского полуострова», - заявил Прайс.

Однако в отсутствие готовности к этому у Ким Чен Ына и на фоне продолжающихся провокаций в Северной Корее США будут усиливать сдерживание, подчеркнул он.

«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с Японией, с Республикой Корея и предпринимать соответствующие шаги, когда речь идет об их безопасности и нашем коллективном сдерживании», - сказал Прайс.

Он добавил, что совместные учения США и Южной Кореи носят исключительно оборонительный характер.