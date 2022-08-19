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1 час назад

США поставили Северную Корею перед выбором

Мария Иванова

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что перед Северной Кореей стоит выбор - перейти к прямому диалогу с Вашингтоном или столкнуться с усилением сдерживания. Расшифровка брифинга Прайса опубликована на сайте Госдепа.

США поставили Северную Корею перед выбором
Фото: ReutersReuters

Представитель Госдепа подчеркнул, что США предпочитают подход диалога и дипломатии.

«Мы стремимся принять участие в диалоге - прямом диалоге с КНДР - в качестве средства для достижения нашей общей цели полной денуклеаризации Корейского полуострова», - заявил Прайс.

Однако в отсутствие готовности к этому у Ким Чен Ына и на фоне продолжающихся провокаций в Северной Корее США будут усиливать сдерживание, подчеркнул он.

«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с Японией, с Республикой Корея и предпринимать соответствующие шаги, когда речь идет об их безопасности и нашем коллективном сдерживании», - сказал Прайс.

Он добавил, что совместные учения США и Южной Кореи носят исключительно оборонительный характер.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он подчеркивал, что возможность этой встречи будет зависеть от того, насколько Ким будет «искренен» и «серьезен».

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Чен Ким,Госдеп США,
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