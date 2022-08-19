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5 минут назад

В Мали оценили дипподдержку России

Елена Прошина

Министр обороны Мали Садио Камара приветствовал активизацию сотрудничества с Россией. Он отметил, что дипломатическая поддержка Москвы позволила Бамако сохранить пространство для выражения своей позиции в мире. Об этом пишет РИА Новости.

В Мали оценили дипподдержку России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Помимо участия в процессе обеспечения безопасности и стабилизации страны, российская дипломатическая поддержка позволила Мали сохранить пространство для выражения (своей позиции – прим.) на международной арене», - сказал Камара.

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Он отметил, что в конце холодной войны военное сотрудничество двух стран уменьшилось. Теперь же министр приветствует восстановление отношений, а также материальную и стратегическую поддержку России в дипломатии, безопасности и развитии.

«Мы приветствуем активизацию этого сотрудничества, которое происходит в решающий момент нашей истории», - подчеркнул он.

Ранее Садио Камара заявил, что Мали считает Россию надежным партнером и другом, не имеющим колониальных намерений. Он также отметил стабильность и надежность во взаимоотношениях двух стран.

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