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41 минуту назад

Sankei: премьер Японии Кисида решил встретиться с Си Цзиньпином

Газета.Ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью, пишет Sankei со ссылкой на источники.

Премьер Японии Кисида решил встретиться с Си Цзиньпином
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По информации издания, глава японского кабмина поручил правительству заняться организацией соответствующей встречи, основной целью которой называется снижение напряженности между Токио и Пекином.

Как отмечается, очные переговоры Кисиды и Си Цзиньпина могут пройти в ноябре на полях саммиты G20, который пройдет в середине месяца на Бали. Источники Sankei также указали, что встреча двух лидеров может быть организована на какой-либо другой площадке, где они будут присутствовать вместе.

Сами переговоры, по версии газеты, должны улучшить отношения Японии и Китая, которые серьезно ухудшились из-за кризиса вокруг Тайваня, критических заявлений Токио по китайскому подходу к Гонконгу и Синьцзян-Уйгурскому автономному району. При этом с момента назначения Кисиды премьером, он всего раз общался с Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора осенью 2021 года. Ранее сообщалось, что Япония и КНР договорились стремиться к развитию стабильных отношений.

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