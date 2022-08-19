Премьер Японии Кисида решил встретиться с Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью, пишет Sankei со ссылкой на источники.

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости» Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По информации издания, глава японского кабмина поручил правительству заняться организацией соответствующей встречи, основной целью которой называется снижение напряженности между Токио и Пекином.

Как отмечается, очные переговоры Кисиды и Си Цзиньпина могут пройти в ноябре на полях саммиты G20, который пройдет в середине месяца на Бали. Источники Sankei также указали, что встреча двух лидеров может быть организована на какой-либо другой площадке, где они будут присутствовать вместе.