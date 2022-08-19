В Индонезии допустили встречу Путина и Байдена

Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.
«Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — приводит РИА Новости ответ Тавареса на соответствующий вопрос.
Также посол заявил, что Украина не просила Индонезию организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.