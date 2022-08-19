В Индонезии допустили встречу Путина и Байдена

Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

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«Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — приводит РИА Новости ответ Тавареса на соответствующий вопрос.

Также посол заявил, что Украина не просила Индонезию организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.