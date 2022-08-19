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11 минут назад

Посол: Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена на G20

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Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

В Индонезии допустили встречу Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — приводит РИА Новости ответ Тавареса на соответствующий вопрос.

Также посол заявил, что Украина не просила Индонезию организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Путин посетит саммит G20 на Бали

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

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