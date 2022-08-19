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26 минут назад

Премьер Черногории заявил, что страной 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил на заседании Скупщины (парламент) по доверию его кабинету министров, что этой страной в течение 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты сигарет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Премьер Черногории заявил, что страной 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты
Фото: ReutersReuters

"Уважаемые граждане Черногории и депутаты, если сегодня и падет правительство Дритана Абазовича, прозвучат факты, которые надо запомнить. Пригодятся вам в предстоящем периоде, чтобы собрать мозаику и увидеть, как организованная преступность, наркокартель и контрабандисты сигарет командуют этим государством 30 лет", - сказал он.

Отмечается, что инициаторами вотума выступили бывшая правящая партия социалистов во главе с Мило Джукановичем, а также ее партии-партнеры в связи с невыполнением кабмином обязательств по приближению страны к членству в ЕС. При этом рассмотрение вотума поддержали 68 из 81 депутата.

Однако, по словам премьера Абазовича, реальными причинами являются борьба с криминалом и коррупцией и подписание договора с Сербской православной церковью.

Ранее 4 февраля 2022 года парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Согласно конституции Черногории, после вынесения вотума недоверия правительству назначается дата дата досрочных выборов. До этого времени кабинет министров остается в техническом мандате для подготовки волеизъявления.

В мире,Здравко Кривокапич,ЕС,
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