Премьер Черногории заявил, что страной 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил на заседании Скупщины (парламент) по доверию его кабинету министров, что этой страной в течение 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты сигарет. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Уважаемые граждане Черногории и депутаты, если сегодня и падет правительство Дритана Абазовича, прозвучат факты, которые надо запомнить. Пригодятся вам в предстоящем периоде, чтобы собрать мозаику и увидеть, как организованная преступность, наркокартель и контрабандисты сигарет командуют этим государством 30 лет", - сказал он.

Отмечается, что инициаторами вотума выступили бывшая правящая партия социалистов во главе с Мило Джукановичем, а также ее партии-партнеры в связи с невыполнением кабмином обязательств по приближению страны к членству в ЕС. При этом рассмотрение вотума поддержали 68 из 81 депутата.

Однако, по словам премьера Абазовича, реальными причинами являются борьба с криминалом и коррупцией и подписание договора с Сербской православной церковью.