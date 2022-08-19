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20 минут назад

Генсек ООН выразил обеспокоенность взрывами в Афганистане

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен серией взрывов в Афганистане. В результате инцидентов более 250 человек были ранены или убиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенной заявление заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Генсек ООН забеспокился из-за ситуации в Афганистане
Фото: РамблерРамблер

Как говорится в сообщении, Гутерриш решительно осуждает эти нападения, включая атаку на мечеть в Кабуле 17 августа. Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана сообщил, что 17 августа в мечети на северо-востоке Кабула прогремел взрыв. В результате инцидента 20 человек погибли, еще 40 получили ранения.

Издание уточняет, что в последние месяцы Афганистан захлестнула серия взрывов, перестрелок и вооруженных нападений. Жертвами происшествий стали как сторонники захватившего власть в государстве движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), так и гражданские лица. Группировка «Исламское государство в Хорасане», признанная ответвлением «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ), признала себя ответственной за эти происшествия.

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