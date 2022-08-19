ВСША боятся признания РФ «спонсором терроризма»

Государственный департамент США опасается, что признание России «страной-спонсором терроризма» может обернуться большими проблемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

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Как пишет издание, многие чиновники, знакомые с процессом переговоров на эту тему, предупредили, что члены Госдепа обеспокоены потенциальными проблемами с законодательной инициативой. Свои опасения они изложили офисам конгресса.

В сообщении уточняется, что теперь содействие России вывозу зерна с Украины, а также достигнутые в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт окажутся под вопросом. После признания РФ «страной-спонсором терроризма» со стороны США Россия может разорвать все договоренности. Работа в контексте ядерных материалов также будет под угрозой.

Отмечается, что именно Государственный департамент США обладает полномочиями по признанию какого-либо государства «спонсором терроризма». Однако в палату представителей уже внесли соответствующий законопроект, а сенат принял резолюцию, в которой призвал реализовать эту инициативу.