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55 минут назад

СМИ: в США боятся последствий признания России «спонсором терроризма»

Елена Прошина

Государственный департамент США опасается, что признание России «страной-спонсором терроризма» может обернуться большими проблемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

ВСША боятся признания РФ «спонсором терроризма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, многие чиновники, знакомые с процессом переговоров на эту тему, предупредили, что члены Госдепа обеспокоены потенциальными проблемами с законодательной инициативой. Свои опасения они изложили офисам конгресса.

В сообщении уточняется, что теперь содействие России вывозу зерна с Украины, а также достигнутые в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт окажутся под вопросом. После признания РФ «страной-спонсором терроризма» со стороны США Россия может разорвать все договоренности. Работа в контексте ядерных материалов также будет под угрозой.

Отмечается, что именно Государственный департамент США обладает полномочиями по признанию какого-либо государства «спонсором терроризма». Однако в палату представителей уже внесли соответствующий законопроект, а сенат принял резолюцию, в которой призвал реализовать эту инициативу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае внесения России в список стран, спонсирующих террористические действия, об отношениях между Москвой и Вашингтоном не может быть и речи.

В мире,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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