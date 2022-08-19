США передали НАТО протоколы о принятии Финляндии и Швеции в альянс

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей относительно приема в альянс Финляндии и Швеции, сообщил глава американской дипломатии.

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«Я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаа ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО, возможное размещение там ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России.