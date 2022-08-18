Арестович не согласился с призывом Зеленского

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выразил несогласие с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.
— Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности. Выбирая тех, кому нужно отказать в визе, необходимо быть более избирательными, — цитирует чиновника РИА Новости.
В начале августа Владимир Зеленский призвал международное сообщество запретить въезд гражданам России. Противоречивую реакцию высказали даже его союзники. Так, Арестович заявил о своем несогласии с тем, что запрет на въезд должен распространяться на всех россиян и белорусов.
До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе неформальной встречи в Праге 31 августа обсудят возможность внесения изменений в Шенгенский визовый кодекс. Уточняется, что главной целью служит сокращение выдачи виз гражданам России.
18 августа вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.