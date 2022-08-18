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1 час назад

Арестович выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Вечерняя Москва

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выразил несогласие с предложением ввести запрет на выдачу виз всем россиянам.

Арестович не согласился с призывом Зеленского
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности. Выбирая тех, кому нужно отказать в визе, необходимо быть более избирательными, — цитирует чиновника РИА Новости.

В начале августа Владимир Зеленский призвал международное сообщество запретить въезд гражданам России. Противоречивую реакцию высказали даже его союзники. Так, Арестович заявил о своем несогласии с тем, что запрет на въезд должен распространяться на всех россиян и белорусов.

«Полного прекращения выдачи шенгенских виз не будет»

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе неформальной встречи в Праге 31 августа обсудят возможность внесения изменений в Шенгенский визовый кодекс. Уточняется, что главной целью служит сокращение выдачи виз гражданам России.

18 августа вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,ЕС,
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