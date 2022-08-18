Американка поставила новый рекорд по длине волос

60-летняя Аша Мандела из Флориды отрастила волосы длиной 33 метра. Это позволило ей побить свой же предыдущий рекорд. Об этом сообщает издание UPI.

С аналогичным рекордом Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса ещё в 2009 году. Тогда её волос была почти шесть метров. Теперь же длина её локонов увеличилась до 33 метров.

Сама Аши заявила, что начала отращивать волосы более 40 лет назад и никогда не станет стричься.

«Я называю свои волосы королевской короной», – заявила она.