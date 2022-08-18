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1 час назад

Американка поставила новый рекорд по длине волос

Елена Прошина

60-летняя Аша Мандела из Флориды отрастила волосы длиной 33 метра. Это позволило ей побить свой же предыдущий рекорд. Об этом сообщает издание UPI.

Американка поставила новый рекорд по длине волос
Фото: guinnessworldrecords.comguinnessworldrecords.com

С аналогичным рекордом Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса ещё в 2009 году. Тогда её волос была почти шесть метров. Теперь же длина её локонов увеличилась до 33 метров.

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Сама Аши заявила, что начала отращивать волосы более 40 лет назад и никогда не станет стричься.

«Я называю свои волосы королевской короной», – заявила она.

Чтобы волосы не волочились по земле и не напрягали шею, ей приходится носить их в специальной тканевой повязке. Кроме того, чтобы полностью вымыть такие волосы, американке необходимо тратить шесть бутылок шампуня за раз, после чего сушить их целых два дня.

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