Пока вы не уснули: скандал с премьером Финляндии и новые покупатели угля из РФ

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Россия нашла покупателей на уголь для Европы

России удалось найти покупателей на уголь, от которого решили отказаться европейские страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

В июле экспортные объемы были перенаправлены в две страны - Индию и Китай. За 4 недели увеличение поставок достигло 60 и 42% соответственно.

Согласно данным ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли сократиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн. Вместе с тем сообщается, что сокращение удалось компенсировать перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем доставили 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.

Премьер Финляндии оказалась в центре скандала

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за вечеринки. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Сеть попали видео, на которых она веселится в компании знакомых.

В соцсетях отмечают, что на фоне слышны разговоры друзей политика о наркотиках. Сама Марин утверждает, что лишь слегка выпила и никаких запрещенных веществ не употребляла. Несмотря на это, финны недовольны подобным поведением на фоне кризиса в стране, а некоторые и вовсе призывают ее сложить полномочия.

Россия изменила условия для встречи Путина и Зеленского

Россия изменила позицию по встрече российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в правительстве Турции.

Ранее обязательным условием Москвы было наличие составленной дорожной карты для мирных переговоров, но теперь Кремль допустил обсуждение этой карты на очной встрече лидеров государств.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники.

Российские магазины начнут продавать просрочку

Российские магазины собираются приступить к продаже просроченных продуктов. Такой подход позволит сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на мусорные полигоны, сообщают «Известия» со ссылкой на документы по управлению устойчивым развитием ритейл-компании «Магнит».

Так, планируется продажа просроченных продуктов производителям кормов и удобрений.

Отмечается, что руководство компании займется оптимизацией своих закупок у поставщиков, передачей продуктов на переработку, а также продажей просроченные продукты с истекшим сроком годности контрагентам.

Эрдоган дал обещание Зеленскому во Львове

CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

Президенты Турции и Украины, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонного взаимодействия на фоне российской спецоперации и подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Во время встречи была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. <…> Кроме того, лидеры коснулись вопросов оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.

Доллар рухнул ниже 60 рублей

Российская валюта продолжает демонстрировать укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 12:40 мск курс американской валюты опускался на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего его позиции стали еще больше улучшаться. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.

Россия выдвинула новое требование по оплате газа

Российская сторона выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», обращенное к покупателям из Японии и Южной Кореи, пишет Bloomberg.

Новый оператор проекта направил клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как ранее, свидетельствует документация, с которой ознакомилось агентство. При этом более половины доли в операторе принадлежит «Газпрому».

В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами»

Минобороны России перебросило три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные заявили, что такое решение было принято «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

В Минобороны подчеркнули, что самолеты с «Кинжалами» будут круглосуточно дежурить на аэродроме Чкаловск.

«Аномалия». Космонавты РФ не смогли завершить работу в открытом космосе

Проблемы со скафандром привели к тому, что внекорабельные работы российских космонавтов завершились досрочно. Первым на МКС вернулся Олег Артемьев, вслед за ним в шлюзовой отсек отправился Денис Матвеев. О том, что произошло в открытом космосе, — в материале «Газеты.Ru».

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили свой выход в космос, об этом в «Роскосмосе» сообщили в своем Telegram-канале. Решение о возвращении на Международную космическую станцию принял Центр управления полетами.

«Самочувствие экипажа хорошее. Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», – сообщает госкорпорация.

Москву накрыл смог

Запах гари от пожаров из Рязанской области добрался до центра Москвы. Как сообщает РИА Новости, из-за дымки башни Москва-сити еле различимы с Садового кольца.