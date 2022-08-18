Пока вы не уснули: скандал с премьером Финляндии и новые покупатели угля из РФ

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России удалось найти покупателей на уголь, от которого решили отказаться европейские страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
В июле экспортные объемы были перенаправлены в две страны - Индию и Китай. За 4 недели увеличение поставок достигло 60 и 42% соответственно.
Согласно данным ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли сократиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн. Вместе с тем сообщается, что сокращение удалось компенсировать перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем доставили 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за вечеринки. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Сеть попали видео, на которых она веселится в компании знакомых.
В соцсетях отмечают, что на фоне слышны разговоры друзей политика о наркотиках. Сама Марин утверждает, что лишь слегка выпила и никаких запрещенных веществ не употребляла. Несмотря на это, финны недовольны подобным поведением на фоне кризиса в стране, а некоторые и вовсе призывают ее сложить полномочия.
Россия изменила позицию по встрече российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в правительстве Турции.
Ранее обязательным условием Москвы было наличие составленной дорожной карты для мирных переговоров, но теперь Кремль допустил обсуждение этой карты на очной встрече лидеров государств.
«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники.
Российские магазины собираются приступить к продаже просроченных продуктов. Такой подход позволит сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на мусорные полигоны, сообщают «Известия» со ссылкой на документы по управлению устойчивым развитием ритейл-компании «Магнит».
Так, планируется продажа просроченных продуктов производителям кормов и удобрений.
Отмечается, что руководство компании займется оптимизацией своих закупок у поставщиков, передачей продуктов на переработку, а также продажей просроченные продукты с истекшим сроком годности контрагентам.
Президенты Турции и Украины, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонного взаимодействия на фоне российской спецоперации и подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
«Во время встречи была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. <…> Кроме того, лидеры коснулись вопросов оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.
Российская валюта продолжает демонстрировать укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 12:40 мск курс американской валюты опускался на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.
Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего его позиции стали еще больше улучшаться. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.
Российская сторона выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», обращенное к покупателям из Японии и Южной Кореи, пишет Bloomberg.
Новый оператор проекта направил клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как ранее, свидетельствует документация, с которой ознакомилось агентство. При этом более половины доли в операторе принадлежит «Газпрому».
Минобороны России перебросило три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные заявили, что такое решение было принято «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».
В Минобороны подчеркнули, что самолеты с «Кинжалами» будут круглосуточно дежурить на аэродроме Чкаловск.
Проблемы со скафандром привели к тому, что внекорабельные работы российских космонавтов завершились досрочно. Первым на МКС вернулся Олег Артемьев, вслед за ним в шлюзовой отсек отправился Денис Матвеев. О том, что произошло в открытом космосе, — в материале «Газеты.Ru».
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили свой выход в космос, об этом в «Роскосмосе» сообщили в своем Telegram-канале. Решение о возвращении на Международную космическую станцию принял Центр управления полетами.
«Самочувствие экипажа хорошее. Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», – сообщает госкорпорация.
Запах гари от пожаров из Рязанской области добрался до центра Москвы. Как сообщает РИА Новости, из-за дымки башни Москва-сити еле различимы с Садового кольца.
Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится и дым от пожаров будет также нести на Москву. Сейчас сильный запах гари ощущается на западе и юго-западе города, в центре концентрация смога слабее.