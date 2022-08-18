Стали известны итоги переговоров лидеров Сербии и Косово

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что сербский президент Александр Вучич и лидер самопровозглашенного Косово Альбин Курти не смогли достичь договоренностей по урегулированию. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Приштина с 1 августа ввела запрет на въезд в Косово автомобилей с выданными в Сербии документами и номерными знаками. После вмешательства Вашингтона было принято решение об отсрочке запрета на месяц, до 1 сентября.
Боррель подчеркнул, что шансы на благополучное разрешение конфликта все же есть. Вучич и Курти договорились продолжить переговоры.
Дипломат уточнил, что разногласия между Белградом и Приштиной не преодолены, но политики отчетливо понимают «безальтернативность диалога».
Напомним, что в начале августа Вучич предпринял необходимые меры для того, чтобы не допустить эскалации конфликта. Он предупредил сербов о возможных провокациях, задействовал дипломатические связи.