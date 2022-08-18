Премьер Финляндии ответила на призывы пройти тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом из-за опубликованных видеозаписей, на которых она веселится в компании друзей. Об этом глава правительства заявила журналистам в четверг, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Фото: IMAGO/Lehtikuva/ТАСС IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

«Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют», – сказала она.

Ранее издания Iltalehti и Ilta-Sanomat опубликовали видеозаписи из соцсетей, на которых премьер-министр Финляндии веселится в компании местных знаменитостей. Как утверждают СМИ, на записи предположительно виден белый порошок, а также слышно, как кто-то из гостей произносит слово «мука», якобы имея в виду кокаин.

На этом фоне представители ряда политических сил призвали премьер-министра пройти тест на наркотики.

Сама Санна Марин подчеркнула, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди. «У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», – отметила она, добавив, что не делала на вечеринке ничего противозаконного и не принимала наркотики.