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1 час назад

NYP: новое заявление Путина вызвало тревогу в США

Газета.Ru

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс после критического заявления президента России Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня сообщил, что Вашингтон встревожен активным развитием отношений Москвы и Пекина в области безопасности. Об этом пишет New York Post.

Новое заявление Путина вызвало тревогу в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на следующий день после выступления Путина Прайс рассказал журналистам, что сближение позиций Китая и России в области международной безопасности тревожит Вашингтон.

16 августа российский лидер, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, заявил, что американская авантюра с поездкой Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией.

Назван предлог для попытки самолета Пелоси сесть на Тайване

В свою очередь, МИД Китая назвал слова Путина о поездке Пелоси на Тайвань воплощением сотрудничества. Дипломат отметил, что с момента поездки американской чиновницы на остров более 170 стран подтвердили приверженность принципу «одного Китая» и выразили поддержку КНР в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

В мире,Политика,Владимир Путин,
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