Новое заявление Путина вызвало тревогу в США

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс после критического заявления президента России Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня сообщил, что Вашингтон встревожен активным развитием отношений Москвы и Пекина в области безопасности. Об этом пишет New York Post.
Отмечается, что на следующий день после выступления Путина Прайс рассказал журналистам, что сближение позиций Китая и России в области международной безопасности тревожит Вашингтон.
16 августа российский лидер, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, заявил, что американская авантюра с поездкой Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией.
В свою очередь, МИД Китая назвал слова Путина о поездке Пелоси на Тайвань воплощением сотрудничества. Дипломат отметил, что с момента поездки американской чиновницы на остров более 170 стран подтвердили приверженность принципу «одного Китая» и выразили поддержку КНР в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.