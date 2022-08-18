Новое заявление Путина вызвало тревогу в США

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс после критического заявления президента России Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня сообщил, что Вашингтон встревожен активным развитием отношений Москвы и Пекина в области безопасности. Об этом пишет New York Post.

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Отмечается, что на следующий день после выступления Путина Прайс рассказал журналистам, что сближение позиций Китая и России в области международной безопасности тревожит Вашингтон.

16 августа российский лидер, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, заявил, что американская авантюра с поездкой Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией.