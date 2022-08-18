Раскрыта тема переговоров Зеленского и Гутерреша

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях о переговорах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Он пояснил, что на встрече обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС и «продуктовая сделка». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Twitter Twitter

Зеленский уточнил, что обсудил с генсеком дальнейшее взаимодействие в рамках заключенной в Стамбуле «продуктовой сделки».

Кроме того, были подняты вопросы гуманитарного характера, в частности, «освобождение из плена военнослужащих и медиков».

Украинский лидер подчеркнул, что призвал обеспечить безопасность ЗАЭС. По его мнению, территория вокруг станции должна быть полностью демилитаризована.