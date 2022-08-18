Провожающего на автобус девочку кота показали на видео

В США кот каждый день провожает на автобус семилетнюю девочку. Животное по кличке Крейг вместе со школьницей по утрам дожидается прибытия транспорта и не уходит, пока его подружка не сядет в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с четвероногим питомцем.
На кадрах видно, что домашний любимец не покидает остановку, пока не удостовериться, что девочка зашла в автобус. Только после этого Крейг отправляется домой.
Ранее сообщалось, что в Батуми бездомная собака помогает перейти улицу маленьким детям.