Провожающего на автобус девочку кота показали на видео

В США кот каждый день провожает на автобус семилетнюю девочку. Животное по кличке Крейг вместе со школьницей по утрам дожидается прибытия транспорта и не уходит, пока его подружка не сядет в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с четвероногим питомцем.