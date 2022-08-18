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1 час назад

Провожающего на автобус девочку кота показали на видео

Денис Фьючин

В США кот каждый день провожает на автобус семилетнюю девочку. Животное по кличке Крейг вместе со школьницей по утрам дожидается прибытия транспорта и не уходит, пока его подружка не сядет в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с четвероногим питомцем.

На кадрах видно, что домашний любимец не покидает остановку, пока не удостовериться, что девочка зашла в автобус. Только после этого Крейг отправляется домой.

Ранее сообщалось, что в Батуми бездомная собака помогает перейти улицу маленьким детям.

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