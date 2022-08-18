Орбан спрогнозировал глобальные последствия украинского кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил в интервью изданию Tichys Einblick, что конфликт на Украине может привести к неожиданным для Запада последствиям. В частности, страны Евросоюза потеряют часть экономической и политической мощи.

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«Вполне возможно, что именно этот военный конфликт положит конец западному превосходству», - подчеркнул Орбан.

Во-первых, пояснил глава государства, западным странам не удастся победить в этом противостоянии военным путем. Во-вторых, санкции нанесли огромный ущерб европейской экономике, в то время как российская практически не пострадала. Кроме того, планета в целом не поддержала США и Украину.

Политик уточнил, что в стороне от конфликта остались Китай, Индия, Бразилия, арабский мир, Африка.

По мнению Орбана, в экономическом плане больше всего выиграли Россия (прибыль «Газпрома» удвоилась), Китай и энергетические корпорации США.