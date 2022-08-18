Начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским вместе с главой компании Baykar Makina (производитель беспилотников Bayraktar). Об этом сообщает РИА Новости.

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Также в делегацию Турции вошли министры обороны, иностранных дел, сельского хозяйства, торговли, энергетики, а также главы разведки и управления оборонной промышленности.

Украинский посол в Турции Василий Боднар ранее сообщил, что Киев и Анкара договорились о производстве Bayraktar на украинской территории. Украинское правительство утвердило двустороннее соглашение.

Посол отмечал, что владелец Bayraktar уже зарегистрировал компанию на Украине, а та купила земельный участок под завод.

Эрдоган прибыл во Львов 18 августа для встречи с Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутерришем. Стороны должны обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС и выполнение соглашения по экспорту зерна.