Санду обвинила Додона в поддержке спецоперации

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что экс-президент страны Игорь Додон помог бы России и поддержал бы ее в проведении спецоперации, если бы остался у власти. Об этом сообщает NewsMarker.
Санду подчеркнула, что в этом случае Украина ответила бы и Молдавия оказалась бы одной из сторон конфликта.
«Вы что, думаете, что у нас сегодня был бы мир, если бы такие товарищи были у власти?» - сказала она.
Додон в ответ обвинил Санду в популизме. Он заявил, что президент «снова практикует безосновательные атаки и обвинения в адрес оппонентов», так как хочет «сместить акценты со своего личного провала в управлении страной»
Додин подчеркнул, что при социалистах Молдавия сохранила бы нейтралитет и в стране были бы мир, порядок, социальный консенсус и низкие цены на газ.
Ранее Додон заявил, что жители Молдавии могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев. Так он отреагировал на планы властей отправить на Украину молдавских саперов.
Додон подчеркивал, что Молдавия - нейтральная страна и не должна участвовать в конфликте России и Украины - «ни саперскими отрядами, ни другой военной помощью».