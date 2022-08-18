Санду обвинила Додона в поддержке спецоперации

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что экс-президент страны Игорь Додон помог бы России и поддержал бы ее в проведении спецоперации, если бы остался у власти. Об этом сообщает NewsMarker.

Санду подчеркнула, что в этом случае Украина ответила бы и Молдавия оказалась бы одной из сторон конфликта.

«Вы что, думаете, что у нас сегодня был бы мир, если бы такие товарищи были у власти?» - сказала она.

Додон в ответ обвинил Санду в популизме. Он заявил, что президент «снова практикует безосновательные атаки и обвинения в адрес оппонентов», так как хочет «сместить акценты со своего личного провала в управлении страной»

Додин подчеркнул, что при социалистах Молдавия сохранила бы нейтралитет и в стране были бы мир, порядок, социальный консенсус и низкие цены на газ.

Ранее Додон заявил, что жители Молдавии могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев. Так он отреагировал на планы властей отправить на Украину молдавских саперов.