Десятки российских моряков удержали в украинском Измаиле

Более 60 российских моряков больше шести месяцев удерживаются на торговых судах в Измаиле Одесской области. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев на брифинге, передает ТАСС.

Фото: State Border Guard Service of Ukraine/Reuters State Border Guard Service of Ukraine/Reuters

Дипломат назвал удержание российских моряков незаконным.

«Несмотря на наши неоднократные обращения, Киев держит их в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда», — сказал Нечаев.

По его словам, Россия обращалась к руководству Международного комитета Красного Креста с просьбой содействовать возвращению россиян домой. Теперь Москва ожидает конкретных шагов по их освобождению.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что семь женщин с российских гражданских судов вернулись с Украины в Россию.