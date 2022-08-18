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19 минут назад

МИД РФ: более 60 российских моряков полгода незаконно удерживаются в украинском Измаиле

Газета.Ru

Более 60 российских моряков больше шести месяцев удерживаются на торговых судах в Измаиле Одесской области. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев на брифинге, передает ТАСС.

Десятки российских моряков удержали в украинском Измаиле
Фото: State Border Guard Service of Ukraine/ReutersState Border Guard Service of Ukraine/Reuters

Дипломат назвал удержание российских моряков незаконным.

«Несмотря на наши неоднократные обращения, Киев держит их в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда», — сказал Нечаев.

По его словам, Россия обращалась к руководству Международного комитета Красного Креста с просьбой содействовать возвращению россиян домой. Теперь Москва ожидает конкретных шагов по их освобождению.

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Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что семь женщин с российских гражданских судов вернулись с Украины в Россию.

До этого омбудсмен сообщала, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжелобольные.

В мире,Иван Нечаев,Татьяна Москалькова,МИД России,Международный комитет Красного Креста,
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