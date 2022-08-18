Власти США отказались от расширения НАТО

«Причина, по которой Украина сейчас не состоит в альянсе, заключается в том, что официальные лица США признали, что статус Киева не важен для будущего Америки и, конечно же, не считается жизненно важным интересом, оправдывающим потенциальную войну с ядерной державой. Администрация Джорджа Буша-младшего вопреки желанию практически всего членства в НАТО изначально пообещала Украине членство, продемонстрировав, что ее дикое безрассудство не закончилось вторжением в Ирак. Последующие администрации заняли более ответственную позицию», — говорится в статье Бандоу.