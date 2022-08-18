Молдавия направила cпецназ в Гагаузию

Власти Молдавии направили спецназ в город Комрат в Гагаузской автономии во время антиправительственных протестов для проведения антитеррористических учений. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие учения проводились ранее и будут проводиться по всей стране для проверки способности сотрудников оперативно реагировать на ситуацию», — сказал представитель пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии.

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров также выразил мнение, что учения могут быть связаны с разгоревшимися в автономии антиправительственными протестами. Он удивился, что учения проходят именно в этом городе и конкретно в здании университета, которое «по легенде» захватили террористы.