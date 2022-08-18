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53 минуты назад

Молдавия направила cпецназ в Гагаузию в рамках антитеррористических учений

Газета.Ru

Власти Молдавии направили спецназ в город Комрат в Гагаузской автономии во время антиправительственных протестов для проведения антитеррористических учений. Об этом сообщает ТАСС.

Молдавия направила cпецназ в Гагаузию
Фото: Andreea Alexandru/APAndreea Alexandru/AP

«Такие учения проводились ранее и будут проводиться по всей стране для проверки способности сотрудников оперативно реагировать на ситуацию», — сказал представитель пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии.

Отмечается, что учения будет проводить бригада особого назначения Fulger.

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров также выразил мнение, что учения могут быть связаны с разгоревшимися в автономии антиправительственными протестами. Он удивился, что учения проходят именно в этом городе и конкретно в здании университета, которое «по легенде» захватили террористы.

31 июля соощалось, что участники митинга в Гагаузии требовали от властей Молдавии восстановить отношения с Россией.

В мире,Армия,Виктор Петров,
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