The Hill: приверженность ЕC "зеленой" энергетике может привести к смерти сотен тысяч людей

Странам Евросоюза грозит "смертельная зима" из-за приверженности курсу на "зеленую" энергетику и безрассудного отказа от российских энергоносителей, пишет The Hill. По мнению обозревателя издания Кристин Тейт, совокупность этих факторов может привести к гибели сотен тысяч людей.

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"Смертельная зима - результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", - отмечается в тексте.

С точки зрения Тейт, текущий энергетический кризис в Европе начался не из-за российской военной операции на Украине, в ответ на которую ЕС решил снизить зависимость от нефти или газа из России, а как раз на фоне многолетнего продвижения политики "зеленой" энергетики.

"Грядущая смертоносная зима в Европе должна послужить тревожным звонком для Соединенных Штатов. Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени", - говорится в материале.

Как отмечает Тейт, подобный сценарий на территории США возможен в случае успеха по продвижению инициатив, связанных с форсированием ненадежных и дорогостоящих экологических чистых источников энергии. При этом обозреватель Hill не исключает, что кризис может обернутся для правительств западных государств потерей власти из-за массовых беспорядков, вызванных крахом экономики, как это произошло в середине лета в Шри-Ланке.