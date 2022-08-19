В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

The Hill: приверженность ЕC "зеленой" энергетике может привести к смерти сотен тысяч людей

Газета.Ruиещё 2

Странам Евросоюза грозит "смертельная зима" из-за приверженности курсу на "зеленую" энергетику и безрассудного отказа от российских энергоносителей, пишет The Hill. По мнению обозревателя издания Кристин Тейт, совокупность этих факторов может привести к гибели сотен тысяч людей.

The Hill: приверженность ЕC "зеленой" энергетике может привести к смерти сотен тысяч людей
Фото: ReutersReuters

"Смертельная зима - результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", - отмечается в тексте.

С точки зрения Тейт, текущий энергетический кризис в Европе начался не из-за российской военной операции на Украине, в ответ на которую ЕС решил снизить зависимость от нефти или газа из России, а как раз на фоне многолетнего продвижения политики "зеленой" энергетики.

"Грядущая смертоносная зима в Европе должна послужить тревожным звонком для Соединенных Штатов. Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени", - говорится в материале.

Как отмечает Тейт, подобный сценарий на территории США возможен в случае успеха по продвижению инициатив, связанных с форсированием ненадежных и дорогостоящих экологических чистых источников энергии. При этом обозреватель Hill не исключает, что кризис может обернутся для правительств западных государств потерей власти из-за массовых беспорядков, вызванных крахом экономики, как это произошло в середине лета в Шри-Ланке.

Ранее СМИ сообщили, что европейцы начинают уставать от поддержки Украины на фоне подорожания жизни.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители