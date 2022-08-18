Премьер Финляндии оказалась в центре скандала

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за вечеринки. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Сеть попали видео, на которых она веселится в компании знакомых.

В соцсетях отмечают, что на фоне слышны разговоры друзей политика о наркотиках. Сама Марин утверждает, что лишь слегка выпила и никаких запрещенных веществ не употребляла. Несмотря на это, финны недовольны подобным поведением на фоне кризиса в стране, а некоторые и вовсе призывают ее сложить полномочия.