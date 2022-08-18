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30 минут назад

Премьер Финляндии оказалась в центре скандала

Никита Бородкин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за вечеринки. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Сеть попали видео, на которых она веселится в компании знакомых.

В соцсетях отмечают, что на фоне слышны разговоры друзей политика о наркотиках. Сама Марин утверждает, что лишь слегка выпила и никаких запрещенных веществ не употребляла. Несмотря на это, финны недовольны подобным поведением на фоне кризиса в стране, а некоторые и вовсе призывают ее сложить полномочия.

Отметим, что Марин в прошлом уже критиковали за слишком частое появление в клубах и на вечеринках. Кроме того, ей приходилось приносить публичные извинения за то, что после контакта с заразившимся коронавирусом министром она отправилась на вечеринку, на которой пробыла до самого утра.

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