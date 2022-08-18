Еще одна страна допустила ограничения на визы для россиян

Глава МИД Дании Еппе Куфуд допустил, что Копенгаген введет ограничения на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает TV2.

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Куфуд выразил надежду, что визовые ограничения будут полностью поддержаны государствами-членами ЕС.

Если же единого решения ЕС не будет принято, правительство Дании готово действовать самостоятельно, подчеркнул он.

«Если это не удастся сделать совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз», - заявил министр.

Куфуд отметил, что проблема больше всего актуальна для Финляндии и стран Южной Европы.

«Я считаю глубоко позорным, что российские туристы могут загорать в Южной Европе, в то время как украинские города разрушаются», - заявил он.

Ранее финские власти сообщили, что с сентября Финляндия резко сократит объем выдачи туристических виз россиянам - до одной десятой от нынешнего уровня.