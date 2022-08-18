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1 час назад

Еще одна страна допустила ограничения на визы для россиян

Мария Иванова

Глава МИД Дании Еппе Куфуд допустил, что Копенгаген введет ограничения на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает TV2.

Еще одна страна допустила ограничения на визы для россиян
Фото: ReutersReuters

Куфуд выразил надежду, что визовые ограничения будут полностью поддержаны государствами-членами ЕС.

Если же единого решения ЕС не будет принято, правительство Дании готово действовать самостоятельно, подчеркнул он.

«Если это не удастся сделать совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз», - заявил министр.

Куфуд отметил, что проблема больше всего актуальна для Финляндии и стран Южной Европы.

«Я считаю глубоко позорным, что российские туристы могут загорать в Южной Европе, в то время как украинские города разрушаются», - заявил он.

Ранее финские власти сообщили, что с сентября Финляндия резко сократит объем выдачи туристических виз россиянам - до одной десятой от нынешнего уровня.

В МИД страны объяснили, что сейчас Финляндия принимает от россиян в среднем тысячу заявок на визы в день, а с сентября начнет принимать по 500 заявлений, лишь сто из которых будут касаться турвиз.

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