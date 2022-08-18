31 августа главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят на встрече в Праге способы ограничений в выдаче виз всем гражданам России. В частности речь пойдет о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. При этом он уточнил, что главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.

Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций, — рассказал дипломат.

Он утверждает, что на первом этапе страны могут сократить количество туристических виз, выдаваемое россиянам, а подобные меры страны могут ввести на добровольной основе. Ранее с такими намерениями выступали власти Финляндии и Эстонии.

При этом дипломат объяснил, что изменение шенгенского кодекса — длительный и сложный с юридической точки зрения процесс, поэтому с большой долей вероятности ограничения будут вводиться на уровне дополнительных межгосударственных договоренностей.

Также он подчеркнул, что о полном отказе в выдаче виз россиянам речи не идет, поскольку на них есть запрос у особо нуждающихся категорий граждан.

Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представителей оппозиции, журналистов, лиц, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения, — отметил источник.

Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.