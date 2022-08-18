Тюлень забрел в загон к коровам и попал на видео

В Австралии тюлень оказался в 30 километрах от побережья. Хищное млекопитающее отправилось на прогулку и забрело в загон к коровам. На странный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента дня», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.
На записи видно, что представитель ластоногих куда-то направляется, резво передвигаясь по траве, а стоящие невдалеке коровы заинтересованно смотрят на необычного гостя.
«Непонятно, кто удивился происходящему больше — пасущиеся коровы, австралийка или тюлень», – отмечается в публикации.