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1 час назад

Тюлень забрел в загон к коровам и попал на видео

Денис Фьючин

В Австралии тюлень оказался в 30 километрах от побережья. Хищное млекопитающее отправилось на прогулку и забрело в загон к коровам. На странный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента дня», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

На записи видно, что представитель ластоногих куда-то направляется, резво передвигаясь по траве, а стоящие невдалеке коровы заинтересованно смотрят на необычного гостя.

«Непонятно, кто удивился происходящему больше — пасущиеся коровы, австралийка или тюлень», – отмечается в публикации.

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