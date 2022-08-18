Обзор иноСМИ: утешение для россиян и подготовка к войнам в Арктике

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«Россия готовится к войнам в Арктике»

Верное своей давней традиции создания впечатляющих подлодок, российское конструкторское бюро «Рубин» представило концептуальный макет атомной субмарины с баллистическими ракетами нового поколения «Арктур». Как отмечает Asia Times, эта подлодка предназначена для арктических войн.

Концепт «Арктура» по своей форме напоминает современные малозаметные самолеты F-22 и F-35. Это помогает отражать сигналы гидролокатора. Также у «Арктура» будет новый тип поглощающего покрытия, технологии, которую Россия широко использует на своих субмаринах. «Рубин» также заявляет об уменьшенном на 20-процентов размере подлодки по сравнению с ее предшественницами. Этого удалось достичь благодаря усовершенствованным ракетам.

Названы пять требований Асада к Турции

Турецкая газета Türkiye рассказала о пяти требования президента Сирии Башара Асада на переговорах с Турцией. Во-первых, власти Сирии хотят полностью контролировать Идлиб, второе условие - контроль над пограничным переходом Рейханлы - Джильвегезю и пунктом пропуска Кесеп.

Третье требование - полный контроль над торговым коридором между Джильвегезю и Дамаском и городами Дейр-эз-Зор и Хасеке, четвертое - передача Дамаску контроля над транспортным коридором между Алеппо и Латакией. Пятое условие - содействие Турции в вопросе снятия западных санкций. Турция, среди прочего, потребовала в ответ полной зачистки территорий от членов Рабочей партии Курдистана (ее в Анкаре считают террористической организацией).

Как параллельный импорт утешает россиян

Александр Горбунов, инвестор из Красноярска, нашел простое решение, когда испанская Zara закрыла свои магазины в России: импортировать товары бренда самостоятельно. Инвестор рассказал The Guardian, что идея начать продавать Zara исходила от его жены - она очень хотела, чтобы этот бренд вернулся.

19 августа Горбунов откроет магазин, который будет продавать исключительно продукцию Zara и Zara Home. Он рассказал, что быстро нашел продавца в Казахстане и купил партию одежды стоимостью 1,5–2 миллиона рублей. Он утверждает, что его наценка составит всего 200-300 рублей. Горбунов подчеркнул, что будет официально заниматься параллельным импортом, разрешенным правительством. The Guardian отмечает, что благодаря этому решению в РФ удается поставлять и новые айфоны, и роскошные автомобили. К примеру, Нурбек из Киргизии переправил в Россию сотни продуктов Apple, многие из которых продаются через Telegram. Он подчеркнул, что берет «примерно пять процентов от продажи» и по деньгам выходит лучше, чем если бы он работал на стройке или таксистом.

Шольца освистали в Бранденбурге

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщает Focus. Собравшиеся кричали «предатель» и «проваливай».

Издание отмечает, что из-за криков Шольца «с трудом можно было понять». К демонстрациям против правительства ранее призвали ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

«Ядерные силы готовы: Байден провоцирует серьезную эскалацию»

США успешно провели ракетные испытания, которые показали «готовность ядерных сил», подтвердила администрация президента Джо Байдена. Как отмечает британский таблоид Express, испытания межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III могут спровоцировать серьезную эскалацию между Россией и США.