В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Обзор иноСМИ: утешение для россиян и подготовка к войнам в Арктике

Мария Иванова

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия готовится к войнам в Арктике»

Верное своей давней традиции создания впечатляющих подлодок, российское конструкторское бюро «Рубин» представило концептуальный макет атомной субмарины с баллистическими ракетами нового поколения «Арктур». Как отмечает Asia Times, эта подлодка предназначена для арктических войн.

Концепт «Арктура» по своей форме напоминает современные малозаметные самолеты F-22 и F-35. Это помогает отражать сигналы гидролокатора. Также у «Арктура» будет новый тип поглощающего покрытия, технологии, которую Россия широко использует на своих субмаринах. «Рубин» также заявляет об уменьшенном на 20-процентов размере подлодки по сравнению с ее предшественницами. Этого удалось достичь благодаря усовершенствованным ракетам.

Названы пять требований Асада к Турции

Турецкая газета Türkiye рассказала о пяти требования президента Сирии Башара Асада на переговорах с Турцией. Во-первых, власти Сирии хотят полностью контролировать Идлиб, второе условие - контроль над пограничным переходом Рейханлы - Джильвегезю и пунктом пропуска Кесеп.

Третье требование - полный контроль над торговым коридором между Джильвегезю и Дамаском и городами Дейр-эз-Зор и Хасеке, четвертое - передача Дамаску контроля над транспортным коридором между Алеппо и Латакией. Пятое условие - содействие Турции в вопросе снятия западных санкций. Турция, среди прочего, потребовала в ответ полной зачистки территорий от членов Рабочей партии Курдистана (ее в Анкаре считают террористической организацией).

Как параллельный импорт утешает россиян

Александр Горбунов, инвестор из Красноярска, нашел простое решение, когда испанская Zara закрыла свои магазины в России: импортировать товары бренда самостоятельно. Инвестор рассказал The Guardian, что идея начать продавать Zara исходила от его жены - она очень хотела, чтобы этот бренд вернулся.

19 августа Горбунов откроет магазин, который будет продавать исключительно продукцию Zara и Zara Home. Он рассказал, что быстро нашел продавца в Казахстане и купил партию одежды стоимостью 1,5–2 миллиона рублей. Он утверждает, что его наценка составит всего 200-300 рублей. Горбунов подчеркнул, что будет официально заниматься параллельным импортом, разрешенным правительством. The Guardian отмечает, что благодаря этому решению в РФ удается поставлять и новые айфоны, и роскошные автомобили. К примеру, Нурбек из Киргизии переправил в Россию сотни продуктов Apple, многие из которых продаются через Telegram. Он подчеркнул, что берет «примерно пять процентов от продажи» и по деньгам выходит лучше, чем если бы он работал на стройке или таксистом.

Шольца освистали в Бранденбурге

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщает Focus. Собравшиеся кричали «предатель» и «проваливай».

Издание отмечает, что из-за криков Шольца «с трудом можно было понять». К демонстрациям против правительства ранее призвали ультраправая партия «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

«Ядерные силы готовы: Байден провоцирует серьезную эскалацию»

США успешно провели ракетные испытания, которые показали «готовность ядерных сил», подтвердила администрация президента Джо Байдена. Как отмечает британский таблоид Express, испытания межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III могут спровоцировать серьезную эскалацию между Россией и США.

Ранее в 2022 году американские военные дважды откладывали испытания этих ракет, а министерство обороны США заявило, что отсрочка испытаний «показывает, как должна вести себя ответственная ядерная держава».

В мире,Видео,Олаф Шольц,Башар Асад,Александр Горбунов,Джозеф Байден,ЦКБ "Рубин",Рабочая партия Курдистана,Пентагон,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители