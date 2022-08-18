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1 час назад

Британцы потребовали доплату за размещение украинских беженцев

Никита Бородкин

Некоторые жители Великобритании, разместившие в своих домах украинских беженцев, потребовали от правительства увеличить им пособие с 350 до 700 фунтов стерлингов в месяц (с 25 до 50 тыс. рублей). Об этом сообщает «Лента.ру».

Британцы потребовали доплату за размещение украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

Согласно данным опроса Национальной статистической службы, четверть британцев, приютивших украинцев, собираются в течение полугода выйти из проекта по помощи мигрантам. В качестве причины они указывают растущую инфляцию.

Всего с начала июля более тысячи украинцев остались без места жительства в Великобритании. Некоторые оказались на улице из-за отказа местных жителей принимать их у себя дома несмотря на договоренности, а некоторые отказались от места сами из-за непригодных для проживания условий.

По этой причине украинцы направили коллективное письмо к властям с просьбой облегчить им условия для получения постоянного места жительства.

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