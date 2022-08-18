"Шольц должен уйти": канцлера ФРГ освистали во время выступления

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на издание Focus.

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На встречу собрались несколько сотен человек. Во время речи Шольца, собравшиеся жители кричали: «Предатель», «Проваливай», «Позор вам, уходите!». Криков было настолько много, что разобрать, что говорит канцлер было почти невозможно.

Ранее в магазинах Германии стали появляться листовки, призывающие Шольца стать умнее и принимать более разумные решения. Основными причинами недовольства немцев является антироссийская пропаганда и рост цен.