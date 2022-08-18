Двое молодых людей прокатились на досках для серфинга по каналам Венеции . На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как они проносятся по городу на серфах.

Теперь любителей экстрима разыскивают. «Охоту» на них объявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Дело в том, что по итальянскому городу, расположенному на северо-востоке страны и разделенному 150 каналами, разрешено передвигаться только на спецтранспорте – гондоле или речном трамвае. По некоторым сведениям, градоначальник пообещал ужин тем, кто выдаст нарушителей.