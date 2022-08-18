«Россию вынудили»: полковник США об украинском кризисе

Полковник США в отставке, бывший член сената штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что Россия «была вынуждена пойти на упреждение запланированного нападения» Киева на Донбасс. Отрывок беседы с Блэком опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

Фото: Reuters Reuters

Блэк напомнил, что Донбасс не признал новое «революционное правительство» Украины в 2014 году и провозгласил независимость.

«Украина собрала эту огромную армию для наступления на Донбасс. Поэтому Россия была вынуждена пойти на упреждение запланированного нападения Украины. Вы могли видеть, что Россия очень надеялась, что они смогут провести эту спецоперацию без неоправданных потерь для украинцев», - заявил он.

По мнению Блэка, Россия заботится об украинцах и воспринимает их как «братьев-разгильдяев».

Он также рассказал о видео с российским танком, который остановила группа мирных жителей.

«Просто вышли на дорогу, перегородили дорогу, и танк остановился. Я могу вам сказать во Вьетнаме, если бы у нас была куча людей, которые стояли на пути проходящего американского танка, то этот танк ничуть не замедлился бы», - подчеркнул Блэк.

Он назвал тактику ведения боевых действий РФ «очень и очень осторожной».