Пока вы спали: «лучшее вложение» в Киев и новый интерес Турции

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Кулеба назвал поставки оружия Киеву «лучшим вложением»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная помощь Украине остается «лучшим вложением» в долгосрочную безопасность Европы и мира. Об этом сообщает «Укринформ».

Такое заявление Кулеба сделал после телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Министр подчеркнул, что благодарен Вашингтону за «нерушимую поддержку». Во время переговоров США и Украина скоординировали дальнейшие поставки оружия, рассказал он.

У Турции появился новый интерес на Украине

Источник «Известий» в турецких дипломатических кругах заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский пока не будут обсуждать производство беспилотников Bayraktar на Украине. Новым интересом Турции, возможно, станет сотрудничество в области танков: Анкара хочет получить от Киева технологии танкового двигателя.

Встреча Эрдогана с Зеленским пройдет во Львове 18 августа. Собеседник «Известий» назвал эти переговоры неудачным моментом для обсуждения Bayraktar - в России совсем недавно заявили, что если такое производство будет построено, оно станет целью для российской армии.

Россия вошла в топ-3 крупнейших поставщиков для ЕС

Из-за роста цен на нефть Россия стала одним из трех крупнейших поставщиков для Евросоюза, пишет «Коммерсант». За первое полугодие 2022-го прирост импорта из России в ЕС составил 78,9 процента (до 120,4 миллиарда евро).

«Коммерсант» объяснил, что речь идет именно о росте в денежном выражении - физические объемы поставок в последние месяцы падали. К началу 2023 года экспорт российской нефти в ЕС будет ограничен эмбарго, это может затронуть 90 процентов поставок.

Reuters назвало способ Украины «уколоть» Россию в ООН

Украина призывала исключить Россию из ООН, но настолько беспрецедентную меру осуществить невозможно: для этого потребовалась бы рекомендация Совета Безопасности, где Россия имеет право вето. Как отмечает Reuters, другим способом «уколоть» Россию в ООН для Украины может стать отзыв полномочий у представителей президента РФ Владимира Путина.

Речь идет об отзывы верительных грамот у представителей России в ООН, но для этого потребовалась бы поддержка большинства членов Генеральной Ассамблеи, подчеркивает агентство.

В Госдепе признали право Китая и России на совместные учения

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал «рутинными» предстоящие совместные учения России и Китая «Восток-2022», пишет «Коммерсант». Он подчеркнул, что суверенные государства «имеют на них полное право».