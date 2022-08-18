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58 минут назад

Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции
Фото: ReutersReuters

«Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции... Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям», – передает РИА «Новости» слова министра.

Ранее правительство Швеции приняло решение экстрадировать из королевства человека, чье имя значится в списке людей, депортации которых требует Турция.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

В мире,Бекир Боздаг,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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