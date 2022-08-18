Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции

«Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции... Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям», – передает РИА «Новости» слова министра.