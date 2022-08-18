В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
6 минут назад

Раскрыта цель встречи Эрдогана с Зеленским

Никита Бородкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего визита во Львов предложит главе Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Раскрыта цель встречи Эрдогана с Зеленским
Фото: ReutersReuters

В свою очередь, источники телеканала CNN Turk сообщили, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» решения проблем на Украине.

Напомним, что 18 августа Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который сейчас находится там с визитом. Ранее стороны заявляли, что совместно они хотят обсудить реализацию «зерновой сделки» и вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Ранее, 5 августа, Эрдоган посетил Сочи, где встретился с Путиным. Общение глав двух государств проходило сперва в двустороннем, а после в расширенном формате с участием членов делегаций.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители