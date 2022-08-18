Раскрыта цель встречи Эрдогана с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего визита во Львов предложит главе Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.
В свою очередь, источники телеканала CNN Turk сообщили, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» решения проблем на Украине.
Напомним, что 18 августа Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который сейчас находится там с визитом. Ранее стороны заявляли, что совместно они хотят обсудить реализацию «зерновой сделки» и вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Ранее, 5 августа, Эрдоган посетил Сочи, где встретился с Путиным. Общение глав двух государств проходило сперва в двустороннем, а после в расширенном формате с участием членов делегаций.