Раскрыта цель встречи Эрдогана с Зеленским

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В свою очередь, источники телеканала CNN Turk сообщили, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» решения проблем на Украине.

Напомним, что 18 августа Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который сейчас находится там с визитом. Ранее стороны заявляли, что совместно они хотят обсудить реализацию «зерновой сделки» и вопрос урегулирования конфликта на Украине.