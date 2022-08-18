Эрдоган вылетел на Украину для встречи с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Эрдоган вылетел с однодневным рабочим визитом на Украину. Планируется, что во Львове он примет участие во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на A Haber.

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Сообщается, что Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов. Президент Турции прибудет во Львов через 2 часа. По другим данным, Эрдоган прилетит в Польшу, а оттуда наземным транспортом проследует во Львов.

Предположительно в рамках переговоров планируется обсудить реализацию зерновой сделки и вопросы по урегулированию украинского кризиса.