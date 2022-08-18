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11 минут назад

Эрдоган вылетел на Украину для встречи с Зеленским и Гутерришем

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Эрдоган вылетел с однодневным рабочим визитом на Украину. Планируется, что во Львове он примет участие во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на A Haber.

Эрдоган вылетел на Украину для встречи с Зеленским и Гутерришем
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов. Президент Турции прибудет во Львов через 2 часа. По другим данным, Эрдоган прилетит в Польшу, а оттуда наземным транспортом проследует во Львов.

Предположительно в рамках переговоров планируется обсудить реализацию зерновой сделки и вопросы по урегулированию украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что генсек ООН в ходе своей поездки на Украину примет участие в трехсторонней встрече во Львове с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. При этом отмечается, что пока он не планирует посещать Москву.

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