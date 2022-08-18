Страна ЕС закрыла движение на границе с Россией

Движение грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород) временно ограничено 18 августа по решению эстонской стороны. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.
Отмечается, что движение остановлено с 09:00 до 12:00.
"По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу", - отметили в пресс-службе ФТС.
В таможне рекомендуют учитывать ограничения при выборе места пересечения границы.