Помогающую детям перейти дорогу собаку сняли на видео

В Грузии бездомная собака помогает детям перейти дорогу. Пес на протяжении нескольких лет стоит на страже малышей, которые пересекают проезжую часть у детского сада в Батуми . Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На записи видно, как дворняжка лает на автомобили на дороге в то время, как по переходу идет вереница детей вместе с воспитателем. Четвероногий «регулировщик» знает ПДД и реагирует на те машины, которые не хотят пропускать пешеходов. При этом сама собака очень добрая и ласковая, отмечает канал.