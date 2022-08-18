Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом на Украину, где во Львове примет участие во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает телеканал TRT.
Как ранее заявляли стороны, на переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.
Самолет с Эрдоганом вылетел из Анкары. Полет займет около двух часов.
По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.