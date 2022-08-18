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20 минут назад

СМИ: Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове

ТАССиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом на Украину, где во Львове примет участие во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает телеканал TRT.

Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове
Фото: ТАССТАСС

Как ранее заявляли стороны, на переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

Самолет с Эрдоганом вылетел из Анкары. Полет займет около двух часов.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ООН,
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