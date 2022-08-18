В США возмутились «странному уважению» Индии к России

Обозреватель Washington Examiner Том Роган призвал США пересмотреть свое отношение к Индии: по его мнению, Штаты предлагают стране гораздо больше дружбы, чем получают. Одним из примеров он назвал отношение Индии к РФ.

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Рогана возмутило «странное продолжающееся уважение Индии к России».

«Хотя экономика Индии намного сильнее, а США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу экспорта российского оружия <…>, Индия продолжает обеспечивать Москву ключевым источником иностранного капитала и престижа», - заявил он.

Автор добавил, что высокопоставленные сотрудники российских спецслужб, включая «антиамериканского ястреба номера один» Николая Патрушева, продолжают пользоваться уважением правительства Нарендры Моди.

Роган подчеркнул, что Индия также «порвала с подавляющим большинством демократий, отказавшись даже осудить» политику России по Украине.

По его мнению, Индия не проходит тест на взаимность, когда дело доходит до поддержки интересов США в области безопасности.

Автора напомнил, что индийским военным атташе больше не требуется сопровождение для передвижения по Пентагону. Такая любезность традиционно предоставляется только союзникам и очень близким партнерам Вашингтона. Кроме того, в октябре армия США присоединится к индийским силам в совместных учениях менее чем в ста километрах от границы страны с Китаем.

Благодаря ослаблению военного экспорта, введенному при экс-президенте Дональде Трампе, Индия также увеличила закупки американского оружия.