Блинкен: США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Госдепа о телефонном разговоре госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепартаменте добавили, что Блинкен «осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее», а также «похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах».
Стороны также обсудили планы Киева по проведению саммита «Крымской платформы» 23 августа и Дня независимости 24 августа.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре с Энтони Блинкеном. По словам министра, одной из главных тем переговоров стал вопрос продолжения военной поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также других государств.