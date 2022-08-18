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1 час назад

Госсекретарь США Блинкен: Штаты будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

Газета.Ru

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Госдепа о телефонном разговоре госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен: США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепартаменте добавили, что Блинкен «осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее», а также «похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах».

Стороны также обсудили планы Киева по проведению саммита «Крымской платформы» 23 августа и Дня независимости 24 августа.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре с Энтони Блинкеном. По словам министра, одной из главных тем переговоров стал вопрос продолжения военной поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также других государств.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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