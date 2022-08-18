Блинкен: США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Госдепа о телефонном разговоре госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепартаменте добавили, что Блинкен «осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее», а также «похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах».

Стороны также обсудили планы Киева по проведению саммита «Крымской платформы» 23 августа и Дня независимости 24 августа.