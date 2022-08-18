США и Тайвань начали переговоры

Стало известно о начале переговоров Вашингтона и Тайбэя по расширению сотрудничества, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на торговое представительство США на Тайване.

Стороны рассчитывают углубить торговые отношения и обсудить инвестиционные программы, а также продвинуть двухсторонние приоритеты для достижения экономического роста. Представители Соединенных Штатов выразили готовность упростить процедуры для улучшения торговли.

Как ожидается, первый раунд переговоров пройдет в начале осени. Известно, что разработана подробная программа переговоров, в ходе которых США и Тайвань собираются обсуждать упрощение взаимной торговли, углубление торговли сельскохозяйственной продукцией, устранение дискриминационных торговых барьеров, цифровую торговлю, трудовые и экологические стандарты, а также «способы устранения искажающей практики государственных предприятий и нерыночной политики и практики».