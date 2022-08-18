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22 минуты назад

США и Тайвань начали переговоры

Елена Прошина

Стало известно о начале переговоров Вашингтона и Тайбэя по расширению сотрудничества, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на торговое представительство США на Тайване.

США и Тайвань начали переговоры
Фото: flickr.comflickr.com

Стороны рассчитывают углубить торговые отношения и обсудить инвестиционные программы, а также продвинуть двухсторонние приоритеты для достижения экономического роста. Представители Соединенных Штатов выразили готовность упростить процедуры для улучшения торговли.

Как ожидается, первый раунд переговоров пройдет в начале осени. Известно, что разработана подробная программа переговоров, в ходе которых США и Тайвань собираются обсуждать упрощение взаимной торговли, углубление торговли сельскохозяйственной продукцией, устранение дискриминационных торговых барьеров, цифровую торговлю, трудовые и экологические стандарты, а также «способы устранения искажающей практики государственных предприятий и нерыночной политики и практики».

Инициатива о запуске переговоров принята на фоне курса Вашингтона на укрепление связей с Тайбэем после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Это вызвало недовольство Китая, который не признает независимость Тайваня. В ответ на это Пекин направил к берегам острова группировку военных кораблей и самолетов, а также провел военные учения.

В мире,Конгресс США,
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