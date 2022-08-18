Nikkei: Обама и Меркель могут приехать на похороны Абэ

Официальную церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могут посетить множество международных гостей, пишет Nikkei. По информации издания, на мероприятии будут присутствовать около 6 тыс. человек, в том числе более 100 иностранных делегаций.

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Как отмечается, в частности, в Токио могут приехать бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах. Nikkei отдельно указывает, что посетить церемонию хотел и экс-президент США Дональд Трамп, но его визит находится под вопросом, поскольку приглашения японская сторона передавала конкретным государствам, а не персонам.