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42 минуты назад

Nikkei: Обама и Меркель могут приехать на похороны Абэ

Газета.Ruиещё 1

Официальную церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могут посетить множество международных гостей, пишет Nikkei. По информации издания, на мероприятии будут присутствовать около 6 тыс. человек, в том числе более 100 иностранных делегаций.

Nikkei: Обама и Меркель могут приехать на похороны Абэ
Фото: ReutersReuters

Как отмечается, в частности, в Токио могут приехать бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах. Nikkei отдельно указывает, что посетить церемонию хотел и экс-президент США Дональд Трамп, но его визит находится под вопросом, поскольку приглашения японская сторона передавала конкретным государствам, а не персонам.

При этом, по версии издания, правительство Японии рассчитывает использовать похороны Абэ для укрепления дипломатических отношений с рядом государств, в особенности с США. В качестве ключевого представителя Вашингтона в Токио может прибыть вице-президент Камала Харрис. Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, посетить церемонию не сможет из-за загруженного графика.

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