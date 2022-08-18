Раскрыт способ Запада навредить России в ООН

Западные страны и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в Организации Объединенных Наций (ООН). Такой способ навредить Москве раскрывает Reuters.

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Агентство напомнило о требовании Киева исключить Россию из ООН, что невозможно сделать, поскольку для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето.

Однако, указывает Reuters, другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее ООН. При этом агентство не уточнило, соответствует ли это Уставу ООН.